مكافحة الأمراض: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
20 December, 2020
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها (577 حالة جديدة و 211 حالة مخالطة ) من إجمالي 4815 عينة جرى فحصها أمس السبت.
وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى تسجيل شفاء ( 924 ) حالة منها 638 حالة في طرابلس فيما توفيت 7 حالات موزعة على مختلف المدن.
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 94560حالة منها الحالات النشطة : 28397 حالة والمتعافين : 64810 حالة والوفيات : 1353 حالة.
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