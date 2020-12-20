مكافحة الأمراض: تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها (577 حالة جديدة و 211 حالة مخالطة ) من إجمالي 4815 عينة جرى فحصها أمس السبت.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى تسجيل شفاء ( 924 ) حالة منها 638 حالة في طرابلس فيما توفيت 7 حالات موزعة على مختلف المدن.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 94560حالة منها الحالات النشطة : 28397 حالة والمتعافين : 64810 حالة والوفيات : 1353 حالة.