ليبيا تسجل 788 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 94 ألفا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاحد، تسجيل 7 حالات وفاة، و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 94560، والوفيات 1353.

وبحسب البيان استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4815) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (110) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1110) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (450) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (45) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (88) عينة

7.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة

8.مختبر المرجعي زليتن عدد (162) عينة

9.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (230) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (67) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (4) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (11) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (15) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (5) عينات

15.مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة عدد (92) عينة

16.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (188) عينة

17.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (155) عينة

18.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (14) عينة

19.مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (1) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24