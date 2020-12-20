تعرف إلى المدن الأكثر تسجيلا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ليبيا

بـ 369 حالة، جاءت العاصمة طرابلس في صدارة المدن الأكثر تسجيلا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد من بين 788 حالة أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد، يليها مدينة مصراتة بـ 90 حالة.

وأكد المركز تسجيل سبع حالات وفاة جديدة وشفاء 924 حالة من الإصابة بالفيروس؛ فيما وصل إجمالي عدد الإصابات منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 94 ألف و560 إصابة، ما زال 28 ألف و397 منها نشطا، فيما توفي 1353 شخصا وتعافى 64 ألف و810 آخرين.

وتوزعت الوفيات السبع بين أربع حالات في زليتن وحالة واحدة في كل من طرابلس والرحيبات ومصراتة.

أما حالات الشفاء الجديدة فتنوعت بين المدن بواقع: 638 حالة في طرابلس و23 في الرحيبات وحالة واحدة في الزاوية الجنوب وسبع حالات في قصر بن غشير و74 في مصراتة، و 23 في سرت، وحالتين في خليج السدرة، وحالة واحدة في أجدابيا و14 في ترهونة، و18 في سبها وحالة واحدة في غريان ومثلها في تازربو، وتسع في صبراتة و72 في زليتن و40 في الزاوية المركز.

أما حالات الإصابة جاءت كالآتي: 369 في طرابلس و22 في بنغازي و90 في مصراتة وثمان حالات في الماية وسبع في القره بوللي وأربع في السواني بن آدم، وست في المنشية الجميل و16 في الخمس وثلاث في طبرق وحالتين في نالوت و15 في قصر الأخيار وخمس في سبها.

كما سجلت حالة واحدة في الحرابة وثلاث في الزاوية الجنوب وحالة واحدة في السبيعة وثمان في العجيلات و6 في العامرية وأربع في جادو وتسع في جنزور و15 في قصر بن غشير و79 حالة في زليتن وحالة واحدة في ترهونة وعشر حالات في غريان واثنتين في زلطن وعشر في الزاوية الغرب.

إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في الرحيبات ومثلها في الجفارة وكذلك في غدامس، وحالتين في سوق الجميل امسيحل وأربع في يفرن و30 في الزاوية المركز وأربع في أجدابيا وحالة واحدة في الجفرة ومثلها في الكفرة وخمس حالا في صبراتة ، و32 في الزتنان وست في الرياينة.

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