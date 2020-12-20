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«دارة»: نمتلك جهاز استخبارات قويا ونرصد تحشيدات عسكرية لـ«العدو حفتر» في محور بوقرين

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبدالهادي دارة، المتحدث باسم ما يعرف بغرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق، أن هناك تحشيدات عسكرية يجريها الجيش الوطني الليبي كانت آخرها توجه 75 آلية عسكرية من بنغازي إلى سرت والجفرة ثم إلى الجنوب الليبي، حسبما قال.

وواصل «دارة»، مزاعمه في مداخلة متلفزة عبر قناة «التناصح»، إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، «إن مليشيات حفتر قامت بمناورة كبيرة شارك فيها مقاتلات “ميج 12 و23” الروسية والتي علم بها الجميع، بجانب دخول طيران عسكري يحمل أسلحة ومجموعات من المرتزقة من سوريا إلى بنغازي ثم إلى القرضابية، وهي معلومات استخباراتية  مؤكدة»، حسب زعمه.

وتابع ادعاءه بالقول: «أنهم يمتلكون جهاز استخبارات قوي بالإضافة إلى الاستطلاعات الجوية والتي رصدت دورياته في محور أبو قرين في مهمة استطلاع متقدمة تحشيدات عسكرية للعدو حفتر»، حسبما زعم.

أكد مزاعمه بالقول: «إن هناك نقل وتحريك مستمر بين كتائب حفتر في المواقع إضافة إلى استمرار نقل وجلب المرتزقة والأسلحة من سوريا إلى المواقع العسكرية التابعة للعدو».

واستطرد في ادعاءاته قائلا: «أن المرتزقة الجنجاويد والفانغر يقومون بأعمال سلب ونهب وسطو على ممتلكات المواطنين في سرت، وآخرها محاولة أحد المرتزقة الجنجاويد سرقة أحد المحال في منطقة بوهادي لكن الأهالي واجهوه بالرماية حتى قتلوه»، حسب ادعاءاته.

وتابع «أنه بعد مقتل المرتزقة حاصرت الشرطة العسكرية التابعة لحفتر منطقة بوهادي بالكامل وحدث غضب من الأهالي وتم نقل جثمان المرتزق ثم عادت الأمور إلى طبيعتها فجر اليوم»، حسبما قال وزعم.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا اى مخابرات ياحمار امام مخابرات قوية جدا تدعم الجيش الوطنى منها المصرية والروسية والفرنسية وتذكرى بنكته قال لى احد اهالى طرابلس عندما كنت اعيش فيها حيث قال ان واحد ليبى اراد ان يقلد رأفت الهجان فامسك به الصهاينة من اول يوم لانه وضع فى جيبه علبة سجائر رياضى وهى محلية الصنع بالطبع .
    يامتخلف الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة عمر المختار حفتر لا يحتاج مثلكم لمرتزقة من سوريا وتشاد راينا جثثهم واسراهم ولم نرى اسير ولا قتيل من الجندويد المزعوم وامر طبيعى ان يكون المشير عدوا للخوان امثالكم من حريم السلطان والذى سيبيعكم كما باع الجيش الحر فى سوريا وينسحب من ادلب الان ومن قبل فى حلب فى صفقة مع الروس اعطوه ضوء اخضر لمحاربة الاكراد فى عين عيسى والمضحك انكم كلاب اردوغان كلب بوتن الذى يتلقى من الضوء الاخضر لينفذ المطلوب منه فما حاجة الروس لفاغنر ولديهم كلب مسعور اسمه اردوغان يحقق لهم المطلوب .

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  • يا مستزمل العدو لكل الليبيين هو قطر وتركيا والارهاب المدعوم من قبلهم لانهم غرباء عن الوطن ولا يردون له الرقي والتقدم أما الخلاف بين ليبي وليبي آخر لا يجب ان يوصف بالعدو فنحن في المهجر نجلس مع بعض ونتحدث الي بعض رغم خلفنا في الرآي فمنا من هو مع المفتري الساقط الخرياتي ومع باشاآغا والسراج ومنا من هو مع البرلمان ومع عملية الكرامه فالخلاف لم يرتقي الي العداوه بين المهاجرين الليبي خارج ليبيا رغم ان كل يكتب ويعبر عن رآيه أمام الآخر الذي جالس جنبه بدون ما يدب أي شجار بيننا فليبيا تجمعنا علي اختلاف توجهاتنا

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  • ما نراه الان باعيننا يؤكد ان ايام الاخوان القادمة سوداء حيث يتم سحب البساط من تحت اقدام المصاريت فى طرابلس وكلبهم باشاغا بعد قرار السراج ودور ايطالى فى دعم تعاون بين السراج وعقيلة وحفتر واستبعاد باشاغا مع ابادة مليشيات مصراته عند الخط الاحمر فى منطقة صحراوية مكشوفة بعيدا عن السكان حيث يسهل استخدام القوة الغاشمة كنا يحدث مع اخوانكم الارهابيين فى سيناء

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