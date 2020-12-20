«دارة»: نمتلك جهاز استخبارات قويا ونرصد تحشيدات عسكرية لـ«العدو حفتر» في محور بوقرين

زعم عبدالهادي دارة، المتحدث باسم ما يعرف بغرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق، أن هناك تحشيدات عسكرية يجريها الجيش الوطني الليبي كانت آخرها توجه 75 آلية عسكرية من بنغازي إلى سرت والجفرة ثم إلى الجنوب الليبي، حسبما قال.

وواصل «دارة»، مزاعمه في مداخلة متلفزة عبر قناة «التناصح»، إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، «إن مليشيات حفتر قامت بمناورة كبيرة شارك فيها مقاتلات “ميج 12 و23” الروسية والتي علم بها الجميع، بجانب دخول طيران عسكري يحمل أسلحة ومجموعات من المرتزقة من سوريا إلى بنغازي ثم إلى القرضابية، وهي معلومات استخباراتية مؤكدة»، حسب زعمه.

وتابع ادعاءه بالقول: «أنهم يمتلكون جهاز استخبارات قوي بالإضافة إلى الاستطلاعات الجوية والتي رصدت دورياته في محور أبو قرين في مهمة استطلاع متقدمة تحشيدات عسكرية للعدو حفتر»، حسبما زعم.

أكد مزاعمه بالقول: «إن هناك نقل وتحريك مستمر بين كتائب حفتر في المواقع إضافة إلى استمرار نقل وجلب المرتزقة والأسلحة من سوريا إلى المواقع العسكرية التابعة للعدو».

واستطرد في ادعاءاته قائلا: «أن المرتزقة الجنجاويد والفانغر يقومون بأعمال سلب ونهب وسطو على ممتلكات المواطنين في سرت، وآخرها محاولة أحد المرتزقة الجنجاويد سرقة أحد المحال في منطقة بوهادي لكن الأهالي واجهوه بالرماية حتى قتلوه»، حسب ادعاءاته.

وتابع «أنه بعد مقتل المرتزقة حاصرت الشرطة العسكرية التابعة لحفتر منطقة بوهادي بالكامل وحدث غضب من الأهالي وتم نقل جثمان المرتزق ثم عادت الأمور إلى طبيعتها فجر اليوم»، حسبما قال وزعم.