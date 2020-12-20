«مكافحة الأمراض»: 788 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 924 شخصا ووفاة 7 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 19 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (280).

واستلم المركز عدد (4815) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (110) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1110) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (450) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (45) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (88) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر المرجعي زليتن عدد (162) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (230) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (67) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (15) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (5) عينات، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة عدد (92) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (188) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (155) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (1) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (4027) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (788) عينة موجبة لفيروس كورونا (577 جديدة + 211 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 287 حالة جديدة

عدد 82 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 22 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 13 حالة جديدة

عدد 77 حالة مخالطة

4.الماية

عدد 8 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 7 حالة جديدة

6.السواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة

7.المنشية الجميل

عدد 6 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 16 حالة جديدة

9.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

10.نالوت

عدد 2 حالة جديدة

11.قصر الأخيار

عدد 15 حالة جديدة

12.سبها

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

13.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

14.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

15.السبيعة

عدد 1 حالة مخالطة

16.العجيلات

عدد 8 حالة جديدة

17.العامرية

عدد 6 حالة جديدة

18.جادو

عدد 4 حالة مخالطة

19.جنزور

عدد 9 حالة جديدة

20.قصر بن غشير

عدد 15 حالة جديدة

21.زليتن

عدد 51 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

22.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

23.غريان

عدد 9 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

25.الزاوية الغرب

عدد 9 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

26.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

27.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

28.غدامس

عدد 1 حالة مخالطة

29.وازن

عدد 1 حالة جديدة

30.سوق الخميل امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

31.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

32.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

33.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

34.الجفرة

عدد 1 حالة جديدة

35.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

36.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

37.الزنتان

عدد 32 حالة جديدة

38.الرياينة

عدد 6 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 924 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 638 حالة في طرابلس

2.عدد 23 حالة في الرحيبات

3.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

4.عدد 7 حالات في قصر بن غشير

5.عدد 74 حالة في مصراته

6.عدد 23 حالة في سرت

7.عدد 2 حالة في خليج السدرة

8.عدد 1 حالة في اجدابيا

9.عدد 14 حالة في ترهونة

10.عدد 1 حالة في تازربو

11.عدد 18 حالة في سبها

12.عدد 1 حالة في غريان

13.عدد 9 حالات في صبراته

14.عدد 72 حالة في زليتن

15.عدد 40 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 7 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الرحيبات

3.عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 4 حالات في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 94560

2.الحالات النشطة : 28397

3.المتعافين : 64810

4.الوفيات : 1353