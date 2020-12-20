قوة حماية طرابلس: تأخير مُتعمّد بتطبيق مخرجات محادثات 5+5

أصدرت قوة حماية طرابلس، بياناً عبّرت فيه عن استغرابها مما وصفته بـ”التأخير المتعمد في تطبيق مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جولتها السادسة التي انعقدت في الثاني عشر من نوفمبر في مدينة سرت”.

وأضاف البيان أن ذلك جاء “في الوقت الذي فشل فيه ضمنياً حوار ستيفاني وليامز في تونس وفي ظل احتقان الشارع الليبي ضد سياسيات الحكومتين ومع الأجواء المشحونة والمتوترة نتيجة تعنت غالبية الأطراف”.

وقالت قوة حماية طرابلس في بيانها: “بعدما اتّسمنا خيرا بالإعلان وبشكل نهائي عن وقف إطلاق النار، واجتماع اللجنة وخروجها بعشر نقاط مفصلية لم يطبق منها بند واحد إلى الآن”.

وأشار البيان إلى أن “بنود اتفاق اللجنة كانت واضحة وتصب في صالح الشعب الليبي من خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة تقوم بفتح الطريق وتأمينه للمواطنين وتشرف على إبعاد الأسلحة الثقيلة من المدن، وترحيل (المرتزقة) خارج البلاد”.

وتساءلت “حماية طرابلس” عما إذا كانت هناك أياد خفية وراء التأخير ووجوه الإفادة من ورائه، مطالبة رؤساء وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالخروج وتوضيح سبب تأخير وعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق.

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