الصغير يطالب باشاغا بغلق الوزارة بعد انتزاع مليشيا الردع من صلاحياته

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج نفذ انقلابا ناعما ضد ما وصفه ” بوزير المليشيات ” وزير داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

وطالب الصغير في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باشاغا بغلق الوزارة وتسريح الشرطة والذهاب ” للقوميستي” بعد قيام السراج بانتزاع ما تسمى بـ”قوة الردع” من تحت قبضته.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، قد أصدر أمس السبت قرارا بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة، عبد الرؤوف كاره، ليصبح تابعاً له بشكل مباشر، وذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.

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