تشكيلي ليبي ينال لقب أفضل فنان بكأس العالم للمبدعين العرب بلندن

أخبار ليبيا 24

حاز الفنان التشكيلي الليبي، عبدالرحمن محمد سعد بركة الزوي، على لقب أفضل فنان تشكيلي واقعي بكأس العالم للمبدعين العرب في لندن، عن عمل “الوضوء”.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال الزوي، “إن مسابقة أفضل فنان تشكيلي عربي انطلقت في لندن وبدأت على ثلاث مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى عبر تصفيات في أواخر عام 2019، وتأهلت حتى المرحلة النهائية ونلت لقب في اليومين الماضيين”.

وعبر الفنان التشكيلي، عبدالرحمن بركة، البالغ من العمر 34 عاماً، عن فخره بالفوز ورفع علم ليبيا بمثل هذه المحافل الدولية، لافتاً إلى أن المسابقة أعلن فيها عن الفائزين غيابياً كونه لم يوفق في السفر لعدة عراقيل، وتعذر ذهابه إلى لندن لاستلام جائزته والميدالية.

وقال الفنان التشكيلي، أن صعوبات واجهته في بداية الأمر لكنه تمكن من جمع مبلغ مكنه من الاشتراك في المسابقة، وأوضح أنه بعد التأهل تلقى دعما من رجل الأعمال رئيس غرفة التجارة والصناعة، منصور السريتي، ورجل الأعمال، حسن محمد حسن، ودعم الجمهور الذي صوت له ليستمر في إنهاء المسابقة.

وأشار بركة إلى أن لم يتلقى أي دعم من جهات أخرى، منوها أنه يتم التنسيق مع المسؤولين عن المسابقة لإرسال الجائزة وشهادة التقدير والميدالية إلى ليبيا.

وبدء الفنان التشكيلي عبدالرحمن بركة الرسم منذ الصغر حيث نشأ في محيط أسري فني وكان مغموراً بين الأقلام والألوان والفرش واللوحات، حتى أصبح مديرا لمنتدى الأنامل الذهبية للفنون الشكيلي بوادي الشاطئ، وشارك في عدة معارض فنية ومهرجانات محلية ودولية منذ عام 2007، وحصد العديد من الجوائز.