عمران: أولوياتنا دعم الحكم المحلي عبر تطوير البلديات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2020

أكد رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران أن أولوية لجنة الإدارة والحكم المحلي للعام القادم هي دعم الحكم المحلي وذلك عبر التطوير المؤسساتي للبلديات وبما يكفل أدائها لمهامها على أكمل وجه وذلك بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية .

وبين عمران أن اللجنة ستمضي في وضع خطة متكاملة لمتابعة الأداء بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع الوزارة لضمان وصول الخدمات وسلامة التوزيع المكاني لها والحد من التصرفات غير القانونية بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وبين عمران أن لجنة الإدارة والحكم المحلي ستحرص على متابعة استكمال بناء هياكل البلديات الإدارية والنهوض بأقسامها الفنية وتعاونها بشكل أكبر مع القطاعات ضمن حدودها الإدارية وتحسين بنيتها المعلوماتية وضمان تفاعلها بشكل فعال مع سكانها.

وأكد عمران على أهمية النهوض بأداء البلديات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تحسين مستوى معيشة الشعب الليبي.