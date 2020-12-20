قويري: هناك نقص هائل في الإنسولين ببنغازي ما يشكل خطرا كبيرا

طالب مدير مركز بنغازي لتشخيص السكري، عوض قويري، اليوم الأحد، المعنيين المحليين والدوليين بتوفير عقار الإنسولين المستخدم لعلاج مرضى ارتفاع سكر الدم.

وأكد قويري، وجود نقص هائل في الإنسولين البشري وغير البشري، مبينًا أهمية هذا العقار لمعالجة مرضى النمط الأول من الأطفال المراهقين والشباب والنساء الحوامل والنمط الثاني أو سكري البالغين.

وناشد قويري المعنيين بالسماح للشركات بتوريد الإنسولين، لافتًا إلى أن مرضى النمط الأول لا يستطيعون العيش من دونه، فهم بحاجة ماسة له ونقصه سيشكل خطرًا على حياتهم، فالخطورة قد تزايدت لا سيما بعد وفاة مراهق وشاب نتيجة لوجود هذا النقص.

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