الشاطر: من يبيعون المشروبات ويحملون بالبرويطة أصبحوا من صناع القرار

استنكر عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، اليوم الأحد، وصول بعض الشخصيات أصحاب المهن البسيطة إلى مناصب صنع القرار في الدولة الليبية.

وقال الشاطر عبر تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن من “يبيعون المشروبات والذين كانوا يفتحون محال الأبواب الخشبية ويحملون بالبرويطة”، نماذج لمن أصبحوا سادة المشهد وصناع القرار.

وتابع الشاطر أن نتائج وصول أصحاب هذه المهن إلى المناصب وضحت نتائجه وبينت مستوى الأداء.

وكان الشاطر قد أكد في تغريدة سابقة له أن أخطاء المؤسسة الاقتصادية التابعة الوفاق غير مبررة على الإطلاق وترقى لمستوى الجريمة و خيانة الدولة، لافتًا إلى أن غياب المحاسبة أطلق لهم العنان فتغولوا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24