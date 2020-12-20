بركة: الميلشيات المسلحة في طرابلس هم أساس الأزمة وسط صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن

ليبيا – قال عثمان بركة المحلل السياسي إن العناصر الإرهابية لم تغب عن المشهد في العاصمة طرابلس، مؤكدًا وجود عملية تبادل أدوار، مرة أمام الأضواء ومرات خلف الكواليس.

بركة أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن تصعيد تلك العناصر من جديد يأتي لخدمة أهداف بعينها للدول الداعمة لحكومة السراج على رأسها تركيا وقطر، مشيرًا إلى أن لهم أدوارًا محددة عادوا من أجلها وسيختفون مرة ثانية بعد أدائها.

وأشار إلى أن الميلشيات المسلحة في طرابلس هم عناصر الأزمة، وسط صمت تام من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، الذي يجب عليه أن يغير من طريقته في إدارة الأزمة في ليبيا، مؤكدًا أن تلك الطريقة لا يمكن أن تبني دولة مدنية، أو تؤدي لاستقرار الأوضاع في البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية