غيتس ينصح بايدن بمحاسبة تركيا بسبب تصرفاتها في ليبيا

قدم وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبرت غيتس، نصيحة للرئيس المنتخب جو بايدن، بمحاسبة تركيا وألمانيا.

ودعا غيتس، بايدن لتبني موقف شديد إزاء أنقرة بعد شرائها منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي، وردا على تصرفاتها إزاء ليبيا وسوريا، والتي تناقض مصالح سائر دول الناتو.

كما أوصى غيتس، بمساءلة ألمانيا بسبب ضعف إنفاقها لدعم حلف الناتو، وكذلك بسبب سعيها لكسب فوائد من مشروع “السيل الشمالي-2” (لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أراضيها) على حساب المصالح الاقتصادية والأمنية لكل من بولندا وأوكرانيا.

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