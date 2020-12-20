داخلية الوفاق: دوريات لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا في طرابلس والساحل الغربي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الدوريات الأمنية تواصل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا داخل نطاق مديريات أمن طوق العاصمة طرابلس والساحل الغربي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه المهام تهدف إلى العمل على تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي بخصوص الحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك عن طريق إرشاد المواطنين إلى ضرورة إستعمال الكمامة وخاصة في التجمعات البشرية وكذلك التقليل من التواجد في الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى والمصارف بالإضافة إلى التعميم على الجهات المسؤولة بهذه المناطق بعدم انتظام الأسواق التجارية الأسبوعية.

وأشارت الوزارة إلى أن عمل الدوريات يأتي بموجب تعليمات مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بشأن تنفيذ تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بتشكيل لجان داخل مديريات الأمن تتولى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.