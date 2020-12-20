الصلح: هناك مؤامرة ضد الاقتصاد الليبي من خلال سعر الصرف الجديد

اعتبر الخبير الاقتصادي، علي الصلح، أن سعر الصرف الجديد ليس في صالح المواطن، موضحاً أنه لو عاد للخلف سيجد أن أعضاء المصرف المركزي أكدوا في الماضي أن السعر التوازني هو (3:90)، إذن فالسعر الحالي في الاقتصاد الليبي غير توازني، وقد تمت تجربة النموذج الخاص بتحقيق سعر صرف في الاقتصاد الليبي وكما يعلم الجميع فإن سعر الصرف هو سعر الأسعار في أي دولة، أي أنه عند هذا السعر يتم تسعير الأسعار في الدولة. وبالتالي السوق الوهمي الذي حدث سابقا (6 )، (7) ثم انخفض إلى بعد إعلان السعر.

وقال الصلح، إن الشيء الإيجابي الذي حدث هو تم توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض، إضافة إلى اجتماع إدارة المركزي بعد ست سنوات من القطيعة. هذا المجلس الذي فشل في إدارة السياسة النقدية في ليبيا وبامتياز وفشل في إدارة الأموال والمحافظة عليها، ففي العادة سياسات سعر الصرف لها شروط وهي استقلالية البنك المركزي، والإعلان عن السعر المستهدف والمعلن وكيفية اتخاذ هذا الإجراء والقرار.

وأشار الصلح، إلى وجود بعض السلع الأساسية التي سيشعر المواطن بارتفاعها. وهذه السلع ستؤدي إلى ارتفاع في المستقبل على سعر الصرف، وبالتالي بعد عدة سنوات يعود سعر الصرف إلى سعر جديد وسيكون تبرير المركزي أن الميزانية الجديدة التي تحددها وزارة المالية هي السبب، معتبراً أنه عند ارتفاع الأسعار فإن النمو الاقتصادي يرتفع بالسالب وليس بالموجب، وهو مؤامرة على الاقتصاد الليبي، وفق تعبيره.

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