جامعة بنغازي تمنح جائزة أفضل مشروع تخرج

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

20 December, 2020

أقيم أمس السبت بمدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي حفل تسليم جائزة جامعة بنغازي لأفضل مشروع تخرج للعام الجامعي 2018- 2019،

وحضور الحفل رئيس الجامعة الدكتور عز الدين الدرسي ووكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عبد الكريم الغزالي و وكيل الجامعة للشؤون الطلابية الدكتور يحيى لملوم ورئيس لجنة الجائزة، وعمداء الكليات ومديري المكاتب والإدارات بالجامعة.

ويهدف منح هذه الجائزة الى رفع كفاءة البحث العلمي ومخرجاته والإسهام في تحسين تصنيف الجامعة.

وتمنح الجائزة على ثلاثة مجالات هي، مجال العلوم الإنسانية، ومجال العلوم التطبيقية، ومجال العلوم الطبية والصحية.

وينال الفائز الأول في كل مجال درع، وجائزة مالية قدرها 5000 دينار، و ينال مشرف المشروع على درع ، كما يمنح المشاركون في المسابقة شهادات تقدير.

و تحصلت الطالبة ندى عبد القادر محمد من قسم التربية وعلم النفس بكلية الآداب على الترتيب الأول في مجال العلوم الإنسانية.

وتحصل على الترتيب الأول في مجال العلوم التطبيقية الطالبان أمين عمار كشرود، سالم علي السائح، من قسم الشبكات والاتصالات بكلية تقنية المعلومات.

في وتحصل على الترتيب الأول في مجال العلوم الطبية والصحية الطالبات نورا عبد الجواد عبد الله، وفاطمة مفتاح الرحيبي،ومبروكة أحمد عبد الهادي،وحنين محمد عمر، من قسم الصحة البيئية بكلية الصحة العامة.