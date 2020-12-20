رئيس لجنة الحكم المحلي بـ “النواب”: وضع خطة لمتابعة أداء البلديات

شدد رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب “إدريس عمران” على أن أولوية لجنة الإدارة والحكم المحلي للعام القادم دعم الحكم المحلي، وذلك عبر التطوير المؤسساتي للبلديات وبما يكفل أدائها لمهامها على أكمل وجه وذلك بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية .

وبحسب إيجاز صحفى لمجلس النواب، اليوم الأحد، أوضح “عمران” على أن اللجنة ستمضي في وضع خطة متكاملة لمتابعة الأداء بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع الوزارة لضمان وصول الخدمات وسلامة التوزيع المكاني لها والحد من التصرفات غير القانونية.

وأكد “عمران” على أن لجنة الإدارة والحكم المحلي ستحرص على متابعة استكمال بناء هياكل البلديات الإدارية والنهوض بأقسامها الفنية وتعاونها بشكل أكبر مع القطاعات ضمن حدودها الإدارية وتحسين بنيتها المعلوماتية وضمان تفاعلها بشكل فعال مع سكانها، كما أكد على أهمية النهوض بأداء البلديات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تحسين مستوى معيشة الشعب الليبي.