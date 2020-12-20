البي: العثور على جثة جديدة لشاب مصري ضمن حادث مركب أطفال الهجرة غير الشرعية

أعلن مسؤول مكتب الجثامين والبحث عن المفقودين في الهلال الأحمر الليبي بمدينة الزاوية حسن البي، اليوم الأحد، أنه تم العثور على جثة جديدة لشاب مصري يبلغ من العمر 31 عاما قذفته مياه البحر ضمن مأساة حادث مركب أطفال الهجرة غير الشرعية بليبيا الذي غرق خلال توجهه إلى إيطاليا.

وقال البي، في تصريحات صحفية إن جثة الشاب المصري تم نقلها إلى مستشفى صبراتة وسيتم نقله إلى مستشفى الزاوية لاحقا لعرضه على الطب الشرعي، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم تقرير الطب الشرعي وإنهاء الإجراءات لنقل جثمانه إلى مصر، عبر مطار معيتيقة ومنها إلى مدينة الإسكندرية المصرية.

ولفت البي إلى أن النيابة تحقق في الأمر وهي التي تحول الجثمان إلى مستشفى الزاوية وعرضه على الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة ليتم تسليم التقرير إلى السفارة.

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