البحرية الألمانية تعلن عودة الفرقاطة “هامبورغ” المشاركة في “إيريني” إلى قاعدتها

أعلنت البحرية الألمانية، اليوم الأحد، عن عودة الفرقاطة “هامبورغ” إلى القاعدة البحرية في “فيلهلمسهافن” بعد مشاركتها في عملية مهمة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا” إيريني”.

وقالت البحرية في بيان لها إن السفينة وصلت إلى الميناء في الموعد المخطط له، مشيرة إلى أنه قد شارك في العملية ما يقرب من 200 جندي كانوا متواجدين بالسفينة.

وأوضحت البحرية أن جنود الفرقاطة قد تمكنوا من توقيف ناقلة كانت في طريقها لنقل كيروسين بطريقة غير مشروعة إلى ليبيا، بالإضافة إلى تفتيش سفينة الحاويات التركية التي أثارت ضجة بناء على احتجاج من الحكومة التركية.

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