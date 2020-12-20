وزير خارجية اليونان: سنمنع إقامة أي قاعدة تركية في ليبيا

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن الحكومة اليونانية الحالية “لم يكن لديها الكثير من الخيارات تجاه القضية الليبية عندما وصلت إلى السلطة.

وأكد دندياس في مقابلة مع إحدى الصحف اليونانية اليوم الأحد أن أولوية حكومته تجاه ليبيا تتمثل حاليا في ضمان أن تخضع المنطقة بين الشواطئ الليبية إلى جزيرة كريت لسيطرة قوى صديقة.

ويما يتعلق بالمستقبل، أضاف دندياس في المقابلة الصحفية التي رصدتها “الساعة 24” أن “هناك هدفين أساسيين هما منع إقامة قاعدة تركية في ليبيا والتراجع عن قرارات حكومة الوفاق مثل المذكرة التركية الليبية بشأن المناطق البحرية”.