“الحداد” يشيد بجهود الملحق العسكري التركي السابق ويرحب ب “الجديد”

استقبل رئيس ما يسمى الأركان العامة بالجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، الفريق أول ركن محمد الحداد بمكتبه صباح اليوم الملحق العسكري التركي السابق لدى ليبيا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله ، حيث رافقه الملحق العسكري الجديد.

وبحسب ما أعلن “الجيش التابع للوفاق” في إيجاز صحفي، تمّ خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، ووجه “الحداد” الشكر والتقدير للملحق العسكري السابق على ما قام به من جهد أثناء فترة عمله في ليبيا، متمنياً له دوام التوفيق ، كما هنأ الملحق العسكري الجديد بمناسبة استلام مهام عمله متمنياً له التوفيق والنجاح ، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها .