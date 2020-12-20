ندوة حول واقع وتحديات مكافحة المخدرات في طرابلس

أقيمت صباح اليوم الأحد، بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس ندوة بعنوان «مكافحة المخدرات ….الواقع والتحديات»، بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية بالإدارة، والادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الندوة تخللها استعراض لعدد من أوراق العمل التي تمحورت حول خطورة المخدرات وايجاد الحلول الناجعة لها.

وأضافت أنه في ختام الندوة فتح باب النقاش وتبادل الآراء بين الحاضرين وقدمت عدد من التوصيات التي من شأنها مكافحة هذه الظاهرة.

وحضر فعاليات الندوة مدير إدارة العلاقات والتعاون، الدكتور أحمد كركوب، ومدير مكتب العلاقات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعدد من المختصين والمعنين بهذا المجال.

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