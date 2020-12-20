اليزيدي: عوائد النفط الليبي باتت اليوم محل تنازع ومساومة بين أكبر مؤسستين ماليتين

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي المتخصّص في الشأن الليبي مختار اليزيدي أن عوائد النفط التي تضمن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن وتساعد في دعم بعض المنتجات مثل الوقود والكهرباء باتت اليوم محل تنازع ومساومة بين أكبر مؤسستين ماليتين، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي لليبيين وبات ينذر بانفجار اجتماعي جديد.

اليزيدي أضاف في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن لقاء جنيف الذي انعقد في الأيام الماضية ضمن المسار الاقتصادي الرامي إلى إرساء حل سلمي في ليبيا سيكون أمام مهمة صعبة لإيجاد التوافقات اللازمة حول النقاط الخلافية، بخصوص إدارة المرحلة القادمة من الناحية الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أنه تم التوافق خلاله على تشكيل ثلاث لجان هي: اللجنة المصرفية التي تعنى بمعالجة الانقسام في الجهاز المصرفي، ولجنة توزيع الإيرادات العامة وإدارة المال العام، ولجنة الإعمار والتنمية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية