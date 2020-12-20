تسجيل 10 إصابات بكورونا في مستشفى تراغن

أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة بمستشفى تراغن تسجيل 10 إصابات بكورونا يوم أمس.

فريق الرصد وفي بيانه رقم 32 قال إن الإصابات سجلت من أصل 12 عينة تم إرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها، مشيرا إلى أن 5 إصابات كانت جديدة، و5 أخرى لمخالطين.

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