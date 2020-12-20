“الأرصاد الجوية”:  ضباب في الجبل الأخضر وسحب رعدية في المناطق الغربية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الغد، مشيرا إلى أنه يميل للاعتدال أثناء النهار على أغلب مناطق ليبيا وخاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

وبحسب إيجاز صحفى، للمركز، فمن المتوقع بداية من مساء الغد أن تتأثر مناطق غرب ليبيا (الشمال الغربي والجنوب الغربي) بمنخفض جوي مصحوب بتبريد مناسب في طبقات الجو العليا يسبب في تكاثف السحب تدريجيا خاصة على أقصى الساحل الغربي وبعض مناطق الجبل وأقصى الجنوب الغربي مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء لتشمل أغلب المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تبقى معتدلة نسبيا على أغلب المناطق حيث تتراوح ما بين (19-23) م، ولا تتجاوز (17) م على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا.