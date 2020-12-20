بحكم نهائي.. الأعلى للقضاء يجنب ليبيا خسارة 350 مليون جنيه مصري

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أكدت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، أنها جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 350 مليون جنيه مصري.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، أن جهودها برئاسة المستشار، خليفة سالم الجهمي، تكللت بنجاح آخر جديد في قضايا المنازعات الخارجية، حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 350 مليون جنيه مصري.

وتابعت اللجنة، “أن هذه القيمة عبارة عن تكلفة الحجز الإداري الموقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر من قبل إدارة المطالبات القضائية بوزارة العدل المصرية بناء على أمري تقدير الرسوم القضائية عن الحكم القاضي برفض دعوى رفع الحجز المقامة بمناسبة تنفيذ الحكم الصادر لصالح عائلة حنا المطعون فيه بالنقض”.

وأوضحت اللجنة، أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أصدرت حكمها في التظلم المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية، يقضي منطوقه بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم المشار إليهما وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائيا وباتا بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليه بالاستئناف دون طعن، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري.

وقالت اللجنة، “إن الحكم يعزز الدور الهام الذي تضطلع به إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين، ويضيف مكسباً جديدا للدولة الليبية في هذا الشأن، مما يتطلب دعمها بكافة الوسائل التي تمكنها من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام”.