معاً نبنيها: 20 ليبية ناجحة لهن دور بارز بالمجتمع الليبي

أعدت منظمة معاً نبنيها قائمة الـ 20 “20 ليبية يجب أن تعرفهن” لتسليط الضوء على نجاحات المرأة الليبية التي تقود التغيير والقائمة ممثلة في نساء من مختلف المجالات والأعمار ومن مدن ليبية عديدة.

وأوضحت المنظمة أن اختيار الرقم “20” جاء بمناسبة الذكرى السنوية لصدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 ( 2000)، والتي توافق في هذه السنة 2020 تحديداً الذكرى العشرون لتبني هذا القرار، لافتة إلى أنه تم اختيار القائمة لتضم 20 اسماً من خلال إعداد قائمة مختصرة من العدد الكلي لترشيحات استلمها فريق منظمة معاً نبنيها خلال الأشهر الماضية، حيث قامت المنظمة في شهر أغسطس 2020 بالإعلان من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادها لقبول ترشيحات من مختلف الجهات لأسماء ليبيات كان لهن دوراً بارزاً في المجتمع الليبي خلال مراحل مختلفة أو لنساء عملن على قضايا مست حياتهن ومن خلال تبني هذه القضايا قد تركوا تأثيراً إيجابياً على فئات عدة من المجتمع الليبي، وكذلك أولئك النساء اللاتي لديهن قصص ملهمة وبقين بعيداً عن الأضواء.

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وأشار المنظمة أنه وخلال ثلاثة أشهر، لاقى إعلان المنظمة قبولاً واسعاً حيث استلم فريق منظمة معاً نبنيها أكثر من 900 ترشيحا لنساء وشابات من خلفيات عدة ومدن ليبية مختلفة. بعد ذلك تمت عملية الاختيار من قبل الفريق المختص والذي راعى فيها تنوع العمر والمجالات والإنجازات وكذلك التوزيع الجغرافي، وانتهى الفريق بإدراج أسماء 16 سيدة ليبية وأربع فئات من النساء في قائمة الـ 20 ”20 ليبية يجب أن تعرفهن“.

وجاءت القائمة كما يلي: –

زهرة بيزان

رجاء الصلابي

هنية أبوخريص

أية البسباس

راضية الجدّاوي

إلهام سعودي

هادية قانة

شذى الماجري

إيناس الحضيري

سعاد خليفة

حنان المقوب

تركية الواعر

جازية شعيتر

سحر مصطفى الغنيمي

مبروكة المسماري

غزالة العقوري

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