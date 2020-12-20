لجنة الإدارة والحكم المحلي في مجلس النواب تعرب عن دعم الحكم المحلي

وأوضح عمران أن الدعم يكون عبر التطوير المؤسساتي للبلديات وبما يكفل أدائها لمهامها على أكمل وجه وذلك بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية.

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ستمضي في وضع خطة متكاملة لمتابعة الأداء بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع الوزارة لضمان وصول الخدمات وسلامة التوزيع المكاني لها والحد من التصرفات غير القانونية.

وأشار عمران إلى حرص لجنة الإدارة والحكم المحلي على متابعة استكمال بناء هياكل البلديات الإدارية والنهوض بأقسامها الفنية وتعاونها بشكل أكبر مع القطاعات ضمن حدودها الإدارية وتحسين بنيتها المعلوماتية وضمان تفاعلها بشكل فعال مع سكانها.

وشدد على أهمية النهوض بأداء البلديات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تحسين مستوى معيشة الشعب الليبي.