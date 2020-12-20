تسجيل 788 إصابة مؤكدة بكورونا و924 حالة تعاف

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل سبعمئة وثماني وثمانين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين مخالطة وجديدة، من أصل أربعة آلاف وثمانمئة وخمس عشرة عينة تم إجراء فحوصات البي سي آر عليها في مختبرات البلاد المختلفة، فيما تعافى تسعمئة وأربعة وعشرون مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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قناة ليبيا
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