أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، اليوم الاحد بيانا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الانساني .

وقال البيان”يُصادف اليوم 20 ديسمبر، اليوم العالمي للتضامن الإنساني، وسط إجراءات احترازية من وباء فيروس كورونا.

وتهدف الأمم المتحدة، بإحياء هذا اليوم، لأجل تحقيق التنمية المستدامة، التي تعد للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان الكرامة للجميع”.

وأضاف البيان”تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، السلطات الليبية للحد من ظاهرة الفقر التي تفاقمت في البلاد ووضع خطط حقيقة وواقعية التنفيذ للحد منها وتحسين الأوضاعالاقتصاديةوالإنسانية للسكان” .

وطالب البيان، بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تحقق المساواة بين المواطنين وتمنحهم وذويهم حقوقهم الأساسية في الهوية وحق الجنسية وحرية التنقل والسفر والحصول على العلاج.

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