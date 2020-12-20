الغرفة الأمنية بنغازي: جواز استعمال القوة والسلاح ضد من يعبث بأمن المدينة

عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى اجتماعها العادي أمس بمقر رئاسة الأركان العامة في الرجمة، برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري.

أوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان وفي بيان له، أن الاجتماع أكد على جواز استعمال القوة وكذلك السلاح مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة، أو من يستعمل السلاح ضد المؤسستين الأمنية والعسكرية اللتين تعملان على تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن.

بالإضافة إلى التأكيد على التعاون والتنسيق بين مشرفي الخطط الفرعية للغرفة الأمنية، من أجل تحقيق المهام المكلفين بها في أسرع وقت وبأقل الخسائر.

وشهد الاجتماع مشاركة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ومدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري، وعدد من المسؤولين الأمنيين.

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