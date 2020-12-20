“الوفاق”: معيتيق يحث أعضاء لجنة “5+5″على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اجتماعا اليوم الأحد بأعضاء لجنة “5+5” الممثلين لحكومة الوفاق.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها إن أعضاء اللجنة استعرضوا أمام معيتيق الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق اللجنة (في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار).

وأضاف البيان الذي طالعته “الساعة 24” أن ممثلي الوفاق في اللجنة العسكرية أكدوا خلال الاجتماع التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها مرورا بمدينة سرت في خطوة، يهدف من خلالها رفع المعاناه على المواطنين وتسهيل حرية التنقل بين المناطق، وفق قوله.

وتابع البيان: “بدوره حث معيتيق اللجنة على الاستمرار في العمل لتنفيذ كل بنود الاتفاق” على حد زعمه.