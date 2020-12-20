عقيل: صراع النفوذ دفع السراج لانتزاع مليشيا الردع من باشاغا

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل، إن قرار السراج بضم ما يسمى بمليشيا “الردع” للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار صراع النفوذ بينه ووزير داخليته المفوض فتحي باشاغا.

وأشار عقيل إلى أن السراج حاول أن يعطي المسألة شكلا تعويضيًا فمنح صلاحيات واسعة وجديدة لمليشيا الردع، لتكون بديلا عن مشروع الحرس الرئاسي الذي كان قد فشل وانهار.

وأوضح عقيل أنه رغم أن زعيم ما يسمى بمليشيا “الردع” عبد الرؤوف كارة يعلم أن السراج انتهى سياسيًا، إلا أنه سيستفيد من الصلاحيات الجديدة التي منحت له، لكن لصالح غريم رئيسه وهو فتحي باشاغا، نظرًا للعلاقة القوية التي تجمعه بالأخير.

وكان السراج قد أصدر قرارًا، بفصل ما يسمى بميليشيا “الردع” عن وزارة الداخلية التي يترأسها باشاغا، لتصبح جهازاً تابعاً له بذمة مالية مستقلة، وتنصيب عبد الرؤوف كارة، رئيسًا لها.

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