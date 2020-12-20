الثني يمنح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري لصالح النادي الأهلي ببنغازي

منح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد،الإذن لشركة المربع الذهبي، لتنفيذ مشروع استثماري على قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي 52 هكتاراً لصالح النادي الأهلى – بنغازي.
وجاء الإذن خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي، بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ مجموعة من الوحدات السكنية والمؤسسات الخدمية والترفيهية، على أن يتم الشروع في تنفيذه خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على النادي، وعلى مدينة بنغازي بشكل عام.
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