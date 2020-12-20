الثني يمنح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري لصالح النادي الأهلي ببنغازي

منح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد،الإذن لشركة المربع الذهبي، لتنفيذ مشروع استثماري على قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي 52 هكتاراً لصالح النادي الأهلى – بنغازي.

وجاء الإذن خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي، بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ مجموعة من الوحدات السكنية والمؤسسات الخدمية والترفيهية، على أن يتم الشروع في تنفيذه خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على النادي، وعلى مدينة بنغازي بشكل عام.