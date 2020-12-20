الثني يطلع على احتياجات المنطقة الجنوبية لليبيا

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد ،في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على احتياجات بلديات المنطقة الجنوبية لليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.
وضم الاجتماع عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ الهادي الصغير، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وعميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوش، ورئيس المجلس التسييري تراغن عبدالله ياسين، ورئيس المجلس التسييري القطرون إبراهيم جابر، ورئيس المجلس التسييري مرزق السيد علي سلامة، وعميد بلدية القرضة المكلف السيد طلال بشير.
واطلع الثني خلال هذا الاجتماع أوضاع كافة البلديات بالمنطقة الجنوبية وأبرز احتياجاتها، إضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلحلتها.
وأكد الثني على العمل على توفير كافة الاحتياجات الملحّة، ومعالجة المشاكل والمختنقات حسب الأولوية وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ونقص المحروقات والكهرباء، كما اطلع الثني على أوضاع المهجرين من بلدية مرزق، وأبرز احتياجاتهم، مؤكدا العمل على توفيرها في القريب العاجل.
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