الثني يطلع على احتياجات المنطقة الجنوبية لليبيا

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد ،في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على احتياجات بلديات المنطقة الجنوبية لليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

وضم الاجتماع عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ الهادي الصغير، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وعميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوش، ورئيس المجلس التسييري تراغن عبدالله ياسين، ورئيس المجلس التسييري القطرون إبراهيم جابر، ورئيس المجلس التسييري مرزق السيد علي سلامة، وعميد بلدية القرضة المكلف السيد طلال بشير.

واطلع الثني خلال هذا الاجتماع أوضاع كافة البلديات بالمنطقة الجنوبية وأبرز احتياجاتها، إضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلحلتها.

وأكد الثني على العمل على توفير كافة الاحتياجات الملحّة، ومعالجة المشاكل والمختنقات حسب الأولوية وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ونقص المحروقات والكهرباء، كما اطلع الثني على أوضاع المهجرين من بلدية مرزق، وأبرز احتياجاتهم، مؤكدا العمل على توفيرها في القريب العاجل.