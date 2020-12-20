المرعاش: الصراع بين السراج وباشاغا تحول إلى العلن بعد قرار ضم مليشيا “الردع” للرئاسي

يرى المحلل السياسي كامل المرعاش، أن صراعًا كان خافتًا، بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ووزير داخليته المفوض فتحي باشاغا، لاستمالة ما يسمى بمليشيا “الردع” وزعيمها عبد الرؤوف كارة، إلا أنه تحول إلى العلن، بعد القرار الأخير بضم هذه المليشيا إلى السراج.

وأوضح المرعاش أن تلك المليشيا تسيطر على مطار معيتيقة، وهو المنفذ الجوي الوحيد في طرابلس، بالإضافة إلى سجن معيتيقة، حيث يتواجد عناصر من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، ما يزيد من أهمية هذه الميليشيا، بسيطرتها على المنظومة الأمنية الأقوى في العاصمة طرابلس.

ونوه المرعاش إلى أن قرار السراج بضم مليشيا الردع، يعد بمثابة وضع زعيمها أمام خيار صعب، وهو إما أن يكون تابعا للسراج ويحصل على كل الأموال التي يطلبها، أو ينضم إلى باشاغا في إطار حرب السلطة والنفوذ.

وتابع أن السراج بدأ يشعر بالخوف من الانسجام الكبير مؤخرا بين وزير داخليته وزعيم هذه الميليشيا، في كثير من القضايا، أهمها القضاء على المليشيات المناوئة لفتحي باشاغا في طرابلس، وخصوصا ما يسمى بمليشيا ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري الذي عاد إلى طرابلس وتوعد مليشيات مصراتة، وهدد بإخراجها من العاصمة، بعد صدور قرار بالقبض عليه بإيعاز من باشاغا. وكان السراج قد أصدر قرارًا، بفصل ما يسمى بميليشيا “الردع” عن وزارة الداخلية التي يترأسها باشاغا، لتصبح جهازاً تابعاً له بذمة مالية مستقلة، وتنصيب عبد الرؤوف كارة، رئيسًا لها.

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