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الإعلام ودوره في تعزيز المشاركة الانتخابية محور لقاء انتظم في مدينة جادو

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمدينة جادو جلسة حوارية حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية، بمشاركة عدد من الشخصيات الإعلامية، وممثلي وسائل الإعلام بجبل نفوسة، وأساتذة كليات الإعلام.

وتضمنت الجلسة التي عقدت بإشراف مكتب الإدارة الانتخابية الجبل اثنين جملة من المحاور التي تتحدث عن أهمية الإعلام في العملية الانتخابية وحضوره في كل مراحلها، فضلا عن تعزيز التلاحم بين المفوضية ووسائل الإعلام باعتبارهم شركاء أساسيين في زيادة مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطن.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة برامج تنفذها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إطار استعداداتها المبكرة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المرتقب في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام القادم.

 

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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