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الرعيض: البرلمان سيعقد جلسة عبر الإنترنت لإيجاد بديل لـ”عقيلة صالح”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض عن مدينة مصراتة، والمُقاطع لجلسات البرلمان في مدينتي طبرق وبنغازي، إن أعضاء المجلس سيعقدون غدا الاثنين جلسة تشاورية عبر الإنترنت لمناقشة تعديل الرئاسة واللائحة الداخلية، على حد قوله.

وأوضح الرعيض في تصريح صحفي رصدته “الساعة 24” أنه تعذر عقد جلسة رسمية بسبب بعض المشاكل اللوجستية وتفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد لعقد جلسة رسمية في القريب العاجل.

وأضاف عضو مجلس النواب المقاطع أن هناك توجها عاما داخل المجلس لتغيير رئاسة البرلمان، مع استمرار الخلاف بين نواب الشرق والجنوب لإيجاد بديل لعقيلة صالح في الرئاسة، وفق قوله.

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عقيلة صالح محمد الرعيض

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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