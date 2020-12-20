وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تنظم مؤتمرا حول الهجرة غير الشرعية

افتتحت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، اليوم الأحد مؤتمر الهجرة غير الشرعية وأسبابها وأثارها وطرق مكافحتها، بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وعدد من النواب وأعضاء مجلس الوزراء، ومدراء الإدارات العامة في الوزارة ومدراء الأمن بالمناطق، إضافة إلى نخبة من المهتمين والأكادميين المشاركين في المؤتمر.

وشارك في مراسم الافتتاح ، عضو مجلس النواب عن طبرق مفتاح الشاعري، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ونائب رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء أحمد العريبي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء خالد المحجوب، وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا، إضافة إلى رؤساء عدد من الجاليات العربية والإفريقية المقيمة في البلاد.

ويستمر المؤتمر على مدى ثلاثة أيام في في فندق تيبستي بمدينة بنغازي بحضور أساتذة ومختصين من داخل ليبيا وخارجها، إضافة إلى مشاركين من بلدانهم عبر تقنيات الفيديو ببرامجه المختلفة.