سباقة لـ” ليبيا 24″: جلسات مجلس النواب ستتوقف نهائيا في غدامس وتستكمل بالقاهرة

كشف سعيد سباقة عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه لن يتم عقد جلسة مجلس النواب المقررة غدا الاثنين في مدينة غدامس .

وأوضح سباقة، في تصريح خاص لـ”ليبيا 24″، أنه لن يكون هناك جلسات أخرى في غدامس، وأن الجلسة القادمة ستكون في العاصمة المصرية القاهرة، مبينا أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل دعا النواب أمس لجلسة في القاهرة .

وأضاف سباقة، أن السلطات المصرية ستجري اتصالات بجميع النواب من الغرب والشرق والجنوب، لافتا إلى أن مجلس النواب بالكامل سيعقد جلسته في القاهرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24