”صنداي تايمز“: السلطات الليبية تدرس مسألة تسليم أبو عجيلة محمد مسعود

أكدت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية، أن السلطات الليبية لا تزال تدرس مسألة تسليم أبو عجيلة محمد مسعود، أحد المشتبه بهم الجدد في قضية تفجير طائرة شركة ”بان أمريكا“ فوق لوكيربي في اسكتلندا في عام 1988.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن ترحيل أبو عجيلة يمكن أن يساعد السلطات الليبية في تعزيز علاقاتها الدولية، في ظل الحرب التي تمزق البلاد منذ عام 2011.

وتابعت: ”اعترف أبو عجيلة، الذي كان عميلا استخباراتيا في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بالضلوع في هجوم لوكيربي خلال التحقيقات التي أجرتها معه السلطات الليبية، ومن المعتقد أنه في طرابلس حاليا، حيث يقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في قضايا أخرى لا علاقة لها بتفجير الطائرة (بان أمريكا) في اسكتلندا“.