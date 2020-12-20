مركزي طرابلس يوصي برفع التجميد عن حسابات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، أن المصرف المركزي في طرابلس خاطب مصرف الجمهورية بشأن رفع التجميد عن حسابات المركز والخاصة بالأبواب الأربعة.

وأوضح المركز، أن مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، أوصى في رسالة وجهها إلى مصرف الجمهورية بضرورة رفع التجميد عن حسابات المركز، إضافة إلى عدم تغيير التوقيعات المعتمدة وعلى رأسها توقيع مدير عام المركز محمد حسن.

وأشار مركز الرقابة إلى أن القرار يأتي بإيعاز من قبل رئاسة مجلس النواب المتضمن عدم الإعتداد بأي قرار أو كتاب يصدر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما يتعلق بعمل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وأن ما يخالف ذلك يعتبر باطلاً قانونًا.

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