ياسين: قلق السراج من باشاغا دفعه إلى ضم “الردع” إلى الرئاسي

يرى الرئيس السابق للمجلس المحلي بطبرق فرج ياسين، أن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بضم ما يسمى بمليشيا “الردع” إليه وسحبه كافة الميليشيات، محاولة منه لتقليم أظافر وزير داخليته المفوض فتحي باشاغا.

وأكد ياسين أن معظم الميليشيات أصبحت تقدم الخدمات بالمقابل على نهج المرتزقة، موضحا أنه بسبب ذلك استغل السراج سيطرته على مقدرات الشعب المالية، وأغدق على المليشيات الكثير من الأموال، لضمان ولائها.

وأشار ياسين إلى أنه في حال بقاء باشاغا قويًا بمليشياته سيكون مهددًا لبقاء السراج، لذا أراد الأخير ضمان عودة آمنة إلى المجلس الرئاسي.

وكان السراج قد أصدر قرارًا، بفصل ما يسمى بميليشيا “الردع” عن وزارة الداخلية التي يترأسها باشاغا، لتصبح جهازاً تابعاً له بذمة مالية مستقلة، وتنصيب عبد الرؤوف كارة، رئيسًا لها.

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