اجتماع بالمجلس البلدي غات لمناقشة تدني نتائج طلاب الشهادة الثانوية

أعلنت بلدية غات عقد اجتماع اليوم الأحد لمناقشة تدني نتائج الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي ومعالجة القصور الذي أدى إلى هذه النتائج.

وقالت البلدية إن الاجتماع حضره عميد البلدية المكلف قدري سيدي أحمد السنوسي ومراقب التعليم المكلف ومدير مكتب التعليم الثانوي بالمراقبة، حسبما ذكرت صفحة المكتب الإعلام للمجلس البلدي غات على موقع «فيسبوك».

وفي شآن آخر، اجتمع المجلس البلدي مع اللجنة المشكلة لإعداد مقترح جباية الإيرادات بالبلدية، وتناول هذا الاجتماع القرار الصادر من الإدارة المحلية بشأن الإيرادات، فضلا عن إعداد مقترح كشف للإيرادات بالبلدية وتحديد الرسوم لاعتمادها من وزارة الحكم المحلي والإدارة المحلية..