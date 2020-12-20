البدري: قرار تحديد سعر الصرف أخطر من قذائف الطائرات بالنسبة لليبيين

حذّر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة عبد السلام البدري، اليوم الأحد، من تأثير ما وصفه بـ”التدخل الواضح من صندوق النقد الدولي في تحديد سعر صرف العملة الليبية، الذي تم إقراره وهو 4.48 دينار ليبي للدولار الواحد .

واعتبر البدري، في تصريح صحفي، أن القرار يخدم مصالحهم فقط، وبالنسبة لليبيين فإن هذا القرار أكثر خطراً من قذائف الطائرات، فالأخيرة قد لا تصيب وتقتل الجميع، بينما القرار يستهدف خبز الليبيين ومعيشتهم .

وطالب البدري المصرف المركزي بإعادة النظر بشأن قراره، الخاص بتعديل سعر الصرف خلال أسرع وقت ممكن، واصفاً إياه بأنه غير عادل لتضمينه إلى جانب سعره الرئيسي سعراً إضافياً، يعادل ما كان يُفرض من ضريبة على بيع العملة الأجنبية، فضلاً عن عدم قانونيته، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بالبلاد، التي ترتبط بسعر الدولار .

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