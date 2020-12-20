«داخلية الموقتة» تنظم مؤتمرا حول أسباب وآثار وطرق مكافحة الهجرة

بدأت في مدينة بنغازي، صباح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر «الهجرة غير الشرعية أسبابها – آثارها – طرق مكافحتها» الذي تنظمه وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة برعاية الوزير المستشار إبراهيم بوشناف، بحسب بلدية بنغازي.

وحضر افتتاح المؤتمر عدد من وزراء الحكومة الموقتة وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومديري الإدارات العامة بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة ومديري الأمن بالمناطق، إضافة إلى نخبة من المهتمين والأكاديميين المشاركين في المؤتمر.

وشارك في افتتاح المؤتمر إلى جانب وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وعضو مجلس النواب عن طبرق، مفتاح الشاعري، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، عبدالسلام البدري، ووزير الصحة، سعد عقوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، ونائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، اللواء أحمد العريبي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا، إضافة إلى رؤساء عدد من الجاليات العربية والأفريقية المقيمة في البلاد.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فعاليات المؤتمر تستمر على مدى ثلاثة أيام في فندق «تيبستي» بحضور أساتذة ومختصين من داخل ليبيا وخارجها، إضافة إلى مشاركين من بلدانهم عبر تقنيات الفيديو ببرامجه المختلفة.

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