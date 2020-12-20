الآغا يحذر من التعامل بالبطاقات الإلكترونية بدلا من العملة الأجنبية النقدية

حذر رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، من استمرار التعامل بالبطاقات الإلكترونية لصرف العملة الأجنبية، بدلا من العملة الأجنبية النقدية.

وقال الآغا في إيجاز صحفى، إن استمرار التعامل بالبطاقات بدلا من توفير العملة الأجنبية نقدا سيؤدي للحفاظ على وجود فرق في سعر الصرف ما بين المصارف والسوق السوداء، بالإضافة إلى تسهيل تهريب الأموال للخارج.

وأضاف، أن المواطن يتحمل الزيادة التي تفرضها المصارف الأجنبية والمحلية كعمولة على عمليات السحب، داعيا مصرف ليبيا لتوضيح خطته في تعديل سعر الصرف.