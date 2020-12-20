معيتيق يحث أعضاء لجنة “5+5” على تنفيذ كامل بنود اتفاق جينيف

طرابلس 20 ديسمبر 2020 (وال)- حثّ نائب رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية أحمد معيتيق اليوم الأحد، أعضاء لجنة “5+5″على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف السويسرية.

وقال معيتيق – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – “اجتمعنا ظهر اليوم الأحد بأعضاء لجنة 5+5 الممثلين لحكومة الوفاق الوطني؛ الذين استعرضوا الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق اللجنة، حيث أكدوا التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، مرورًا بمدينة سرت في خطوة يهدف من خلالها رفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل حرية التنقل”. (وال- طرابلس) ر ت

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