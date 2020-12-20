البحرية الألمانية تُعلن عودة الفرقاطة “هامبورغ” ضمن عملية “إيريني” إلى قاعدتها

برلين 20 ديسمبر 2020 (وال)- أعلنت البحرية الألمانية الأحد، عن عودة الفرقاطة “هامبورغ” بعد مشاركتها في عملية “إيريني” إلى القاعدة البحرية في فيلهلمسهافن.

وقالت البحرية – في بيان – إن السفينة وصلت إلى الميناء في الموعد المخطط له، مشيرة إلى أنه قد شارك في عملية “إيريني” ما يقرب من 200 جندي كانوا متواجدين على متن الفرقاطة.

وأوضحت البحرية أن جنود الفرقاطة؛ تمكنوا من توقيف ناقلة كانت في طريقها لنقل كيروسين بطريقة غير مشروعة إلى ليبيا، بالإضافة إلى تفتيش سفينة الحاويات التركية التي أثارت ضجة بناء على احتجاج من الحكومة التركية. (وال- برلين) ر ت

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