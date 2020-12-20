تأثر الصحافة الورقية بالصحافة الإلكترونية في سبها

تشهد الصحافة الورقية في سبها تراجعا واضحا أمام الصحافة الإلكترونية، بسبب عدة عوامل لعل أهمها العراقيل المالية والإدارية التي تواجه الصحف المحلية، فضلا عن قلة الإقبال على الصحف الورقية بعد أن توفرت الأخبار ذاتها بقوالب مختلفة وأسهل في شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
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قناة ليبيا
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